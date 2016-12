Sherlock Holmes: The Devil's Daughter - Releasetermin und Systeme

PR-Text schrieb:

Bigben Interactive und das Entwicklerstudio Frogwares enthüllen heute die offiziellen Packshots zu Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter. Holmes und Watson ermitteln ab dem 27. Mai auf PlayStation®4, Xbox One und Windows PC.



Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, das achte Spiel der Serie, ist ein fesselndes Adventure mit einzigartigem Gameplay. Mit spannender Action und akribischer Nachforschungsarbeit stellt Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter die Fähigkeiten und Nerven der Spieler in einer einmaligen, interaktiven Erfahrung auf die Probe. Spieler schlüpfen in die Rolle des Meisterdetektivs und ermitteln in den dunkelsten Ecken von London und erforschen den menschlichen Geist, um das Böse dingfest zu machen. Dabei erkunden sie ganz frei verschiedene Viertel der Stadt auf der Suche nach Hinweisen und Verdächtigen. Im Verlauf des Abenteuers entwirren Spieler allmählich ein Netz aus Intrigen, das sich in einem verblüffenden Ende auflöst.



Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter bietet einzigartige Spielfeatures und eine epische Geschichte, in der Spieler ein interaktives und fesselndes Spielerlebnis wie nie zuvor erleben.



Zum ersten Mal in seiner illustren Karriere wird die messerscharfe Logik und Gelassenheit von Sherlock Holmes aufs Äußerste von Familiengeschichten, unwiderstehlichen Emotionen und okkulter Rache auf die Probe gestellt.