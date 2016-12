Mit einer großen Auswahl an brandneuer Musik erweitert Activision ab Donnerstag, 26. November, die Guitar Hero Live Musikbibliothek. Dann landen gleich 28 neue, spielbare Songs in der On-Demand-Liste von GH TV, dem weltweit ersten spielbaren Musikvideonetzwerk.



Zusätzlich finden Fans sechs neue Tracks in den Premium Shows, was die Zahl der insgesamt spielbaren Songs in Guitar Hero Live und GH TV auf 300 erhöht.



Neuer „Accolades“-Trailer:





Folgende Songs sind ab Donnerstag, 26. November, in Guitar Hero TV spielbar:

Judas Priest – Living After Midnight

Amaranthe – Drop Dead Cynical

Primus – Jerry Was a Race Car Driver

Robert Palmer – Addicted To Love

Chevelle – Face To The Floor

Rage Against the Machine – Killing In The Name

Godsmack – 1000hp

Jack White – Sixteen Saltines

Sleeping With Sirens – If You Can’t Hang

Tenacious D – Rize of the Fenix

Walk The Moon – Shut Up And Dance

Scott Weiland & The Wildabouts – Modzilla

Audioslave – Like A Stone

Five Finger Death Punch – The House of the Rising Sun

Heart – What About Love?

Huey Lewis and the News – Heart and Soul

Great White – Rock Me

The Outfield – Your Love

Cinderella – Shake Me

Lower Than Atlantis – Here We Go

Neon Trees – I Love You (But I Hate Your Friends)

Rush – Fly By Night

Sammy Hagar – I Can’t Drive 55

The Amazing Snakeheads – Here It Comes Again

Jake Bugg – Slumville Sunrise

Kings of Leon – Supersoaker

R.E.M. – Shiny Happy People

The Glitch Mob – Can’t Kill Us



Diese Tracks werden den Guitar Hero Premium Shows hinzugefügt:

Dance Meets Rock:

Zedd – Stache

The Prodigy – Nasty

Knife Party – Centipede



On Tour 2015:

Escape the Fate – Issues

Black Veil Brides – Heart of Fire

Atreyu – So Others May Live





