WRC 5 schlägt im Herbst 2015 auf

Bigben Interactive und die französischen Rennspiel-Entwickler von Kylotonn Games gaben heute einen Blick hinter die Kulissen von WRC 5, dem offiziellen Videospiel zur 2015 FIA World Rally Championship (WRC), das im Herbst 2015 für Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Playstation 3, PlayStation Vita und PC erscheint.Für diesen ersten Einblick in WRC 5 stellen Bigben Interactive und Kylotonn Games zwei Mitglieder des Entwicklungsteams ins Rampenlicht, deren Wissen über Motorsport, Rennspiele und Rallyespiele besticht: Alain Jarniou (Game Director) und Diego Sartori (Creative Director).wViqWA55X5kMit einem Abschluss in Automotive Engineering begann Diego in 1992 seine Karriere bei Citroën Racing. Er baute eigenhändig einen Citroën AX Sport Group A zusammen und nahm an Rallyes in seiner Heimat Dänemark teil. In 1998 betraute Jason Watt ihn mit der Aufbereitung seines 1966er Ford Mustang für Oldtimer-Rennen, und gemeinsam gewannen sie 2002 die Danish Touring Car Championship. Die Welt der Videospiele betrat er in 2004, als SimBin ihn als Tester für GTR anheuerte. Ab diesem Moment sorgten Diegos professionelle Einstellung und seine technischen Kenntnisse für einen schnellen Aufstieg: Er wurde 2005 Projektmanager für GTR und GT Legends, dann Produzent für GTR 2 und Game Director für RACE – The Official WTCC Game.Ab 2007 leitete er die Produktion von RACE 07 und der Erweiterungen bis 2011. Er war bis 2014 einer der führenden Game Directors bei SimBin, wo er seinem Portfolio noch RaceRoom Racing Experience und DTM Experience hinzufügte. In 2014 weckte das WRC 5-Projekt sein Interesse, und er verließ SimBin, um Creative Director bei Kylotonn zu werden.Mit einem rein technischen Hintergrund, was die Programmierung angeht, begann Alain Jarniou seine Karriere gemeinsam mit Frédéric Raynal bei No Cliché als Programmierer für Toy Commander. In 2001 wechselte er zu Eden Games und spezialisierte sich auf Rennspiele. Er wurde Career Mode-Manager für V-Rally 3, den Titel, der neue Standards für Rallye-Games auf der PlayStation®2 gesetzt hat. In 2004 übernahm er die Leitung der Test Drive Unlimited-Serie, einer Mischung aus Rennspiel und MMO, die zum ersten Renn-MMO für Konsolen wurde, wonach er Creative Director für Test Drive Unlimited 2 war. V-Rally 3, Test Drive Unlimited und Test Drive Unlimited 2 haben sich jeweils über eine Million Mal verkauft.Bigben Interactive und Kylotonn Games laden Sie ein, Diego und Alain auf der offiziellen Facebook-Seite ( facebook.com/wrcofficialgame ) unter dem Hashtag #AskAlainDiego Fragen zu stellen. Du wirst schon sehr bald Videoantworten geben.M.C.