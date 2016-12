Seit heute könnt ihr Life is Strange erwerben, was wie üblich den passenden Launch-Trailer zum Indie-Adventure zur Folge hat.



Oa7_V-xHz7g



“Wir sind alle sehr aufgeregt, denn der Moment steht kurz bevor, da alle Spieler endlich Hand an unser neues Spiel legen können”, so Jean-Maxime “JMAX” Moris, Creative Director von DONTNOD Entertainment. „Es war eine anstrengende und herausfordernde Reise, aber sie hat sich definitiv gelohnt. Doch dies ist nur eine kurzer Raststopp, denn das Team arbeitet bereits intensiv an den Episoden zwei bis fünf, damit sichergestellt ist, dass diese in regelmäßigen Abständen erscheinen werden und jeder Fan sich auf den Fortgang der Story freuen darf.“



Die erste Episode mit dem Namen "Chrysalis" ist die Einführung in die faszinierende Welt von LIFE IS STRANGE. Die beiden Hauptprotagonistinnen Max und Chloe treffen sich nach langer Zeit wieder und werden schwerwiegende Entscheidungen treffen, die das Schicksal von beiden entscheidend beeinflussen.



Alle Entscheidungen die der Spieler trifft, haben sowohl kurzfristige, als auch langfristige Auswirkungen, welche sich, ganz in “Butterfly Effect”-Manier erst in den folgenden Episoden offenbaren. Dabei kann er Max' einzigartige Kraft, die Zeit zurückzuspulen, einsetzen, um die Handlung dem eigenen Wunsch nach zu beeinflussen. Doch wird jede Entscheidung sowohl positive als auch negative Ereignisse nach sich ziehen, wodurch LIFE IS STRANGE zu einem ganz persönlichen, einzigartigen Spielerlebnis wird.



Die erste Episode ist auch eine Einführung in die Spielmechaniken. LIFE IS STRANGE legt zwar größeres Gewicht auf die Erzählung als auf die Rätseln, dennoch wird sich die Komplexität der Aufgaben im Spielverlauf steigern, und die richtige Kombination aus Zeitmanipulation und der Interaktion mit der Umgebung fordern.



LIFE IS STRANGE erscheint am 30. Januar 2015 für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 und PC. Die Einzelepisoden sind zum Preis von 4,99 EUR erhältlich, ein Season Pass für alle fünf Episoden kostet 19,99 EUR. Für PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360 ist zudem eine kostenlose Demoversion verfügbar.





M.C.