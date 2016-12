Wargaming verkündet den Start von Rise of Continents, dem ersten globalen World of Tanks Blitz Turnier für den 28. September. Das weltweit ausgetragene Event wird von Sennheiser gesponsort und lässt die Gruppen Europa, GUS, Asien und Nordamerika vier Wochen lang in packenden Partien gegeneinander antreten. Während des Turnieres werden die besten Panzerkommandanten mit einer Auswahl unterschiedlicher Preise belohnt, inklusive gefragter Sennheiser Headsets. Um an dem Turnier teilzunehmen, gilt es sich lediglich an einer Partie World of Tanks Blitz zu beteiligen und mobile Gefechte zu bestreiten.Rise of Continents findet in vier jeweils eine Woche andauernden Runden statt. Jede Woche gilt es für jeden Cluster unterschiedliche Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel die meisten Panzer zu zerstören oder die meisten Siege zu erringen, um für die eigene Region wichtige Punkte zu sammeln. Wenn alle Runden beendet sind, werden die jeweiligen Ergebnisse zusammen gerechnet und der Gesamtsieger gekürt.Die Teilnahme am Rise of Continents Turnier wird jedem Spieler die Möglichkeit geben sein Talent und taktisches Geschickt für seinen Cluster einzubringen und gleichzeitig wertvolle reale sowie in-game Preise zu erspielen. Wargaming hat Sennheiser als Partner gewonnen, der 240 Headsets während des Wettbewerbes auslobt, die am Ende jeder Woche und am Ende des Turniers an die Panzerasse vergeben werden, die sich in den Gefechte am meisten bewähren konnten.Nähere Angaben zu Rise of Continents findet ihr unter: riseofcontinents.com M.C.