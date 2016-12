Quelle: Pressemitteilung vom 18.02.2013

München – 18. Februar 2013 – Eine neue Generation der Spiele ist angebrochen. Activision Publishing, Inc., eine 100%ige Tochtergesellschaft von Activision Blizzard, Inc. (Nasdaq: ATVI), und der preisgekrönte Entwickler Bungie gaben der Öffentlichkeit heute einen Vorgeschmack auf das Resultat ihrer Partnerschaft. Der Titel namens Destiny ist eine ehrgeizige Weiterentwicklung des First-Person-Action-Genres, in der die Spieler in einer dauerhaften Welt mit vielseitigen sozialen Interaktionsmöglichkeiten zusammenkommen. Destiny ist das Produkt einer weitreichenden Kooperation von Activision, dem Publisher so erfolgreicher Franchises wie Call of Duty, Skylanders Spyro’s AdventureTM und Skylanders GiantsTM sowie Bungie, den Schöpfern von Halo®, und macht mit der Verschmelzung von First-Person-Action und einer dauerhaft bestehenden, dynamischen Welt den nächsten Schritt in der Evolution des Computer-Entertainments.Destiny verbindet das großartige Sci-Fi-Storytelling, für das Bungie bekannt ist, mit intensiver First-Person-Action in einem sich entwickelnden, cineastisch inszenierten Universum. Darüber hinaus bietet Destiny eine noch nie dagewesene Social-Gaming-Erfahrung für Konsolen, bei der die Spieler eine lebendige Welt entdecken können, in der alles verbunden ist, und spannende soziale Plattformen zur Verfügung haben, auf denen sie zusammenkommen können, um ihre Erfolge zu feiern oder um sich mit ihren Freunden oder im Alleingang zu unvergesslichen Abenteuern aufzumachen.„Vor über einem Jahrzehnt hat Bungie das First-Person-Gaming mit Halo neu definiert und mit Destiny werden sie das Genre erneut einen Schritt nach vorn bringen”, so Eric Hirshberg, CEO von Activision Publishing. „Destiny ist eine sich entwickelnde Welt. Eine Welt mit weitläufigen Grenzen, die es den Spielern ermöglicht, umherzustreifen und auf Entdeckungsreise zu gehen. Eine Welt, in der man sogar im Storymodus auf andere Spieler treffen kann, die gerade ihr eigenes Abenteuer erleben. Und all das mit der intensiven, adrenalintreibenden Unmittelbarkeit eines meisterhaft gemachten First-Person-Action-Spektakels. Es bedeutet uns viel, diesen aufregenden, innovativen und kreativen Titel Spielern aus aller Welt zu präsentieren.”„Activision konzentriert sich nur auf wenige Sachen, die wir dafür ganz besonders gut machen, und auch Bungie verfolgt dieses Ethos”, fährt Hirshberg fort. „Zusammen bündeln wir unsere beträchtlichen Ressourcen, unser kreatives Potenzial und unsere Energie, um etwas völlig Neuartiges zu erschaffen, ein ehrgeiziges Projekt, das jedoch vor allem Spaß machen soll.”Das in der nahen Zukunft angesiedelte Destiny macht die Spieler zu Hütern der Letzten Stadt auf Erden, die die alten Ruinen unseres Sonnensystems erkunden, von den roten Dünen des Mars bis zur üppigen Dschungelwelt der Venus. Die Spieler tragen unglaubliche Kräfte in sich und müssen sich gegen die Feinde der Menschheit zur Wehr setzen, um all das zurückzuerobern, was beim Niedergang des Goldenen Zeitalters der Menschen verlorenging. Die Saga von Destiny entfaltet sich in einem Universum voller faszinierender Geschichten und atemberaubender Abenteuer, das die Spieler in eine spannende neue Welt mit vielseitigen kooperativen, kompetitiven, öffentlichen und sozialen Aktivitäten eintauchen lässt, die nahtlos miteinander verbunden sind. Bungies neue Spielengine der nächsten Generation erweckt Destiny sowohl auf dem Xbox 360® Videospiel- und Entertainment-System von Microsoft als auch auf dem PlayStation®3 Computer-Entertainment-System sowie auf anderen zukünftigen Konsolen-Plattformen zum Leben.„Destiny ist das Spiel, von dessen Entwicklung wir seit Jahren geträumt haben. Wir freuen uns sehr über diese außergewöhnliche Zusammenarbeit mit Activision. Endlich haben wir den richtigen Partner, das Team und die Technologie, um Millionen von Spielern weltweit dieses neue Erlebnis zu ermöglichen”, erklärt Bungies President Harold Ryan. „Destiny lässt die Spieler in eine Welt voller Geheimnisse, Action und Abenteuer eintauchen, aber vor allem ist Destiny weit mehr als nur eine DVD im Laufwerk – es ist ein lebendiges soziales Universum mit jeder Menge anderer Spieler.”„Destiny sieht nicht nur spektakulär aus, die neuartige lebendige Welt wird auch völlig neu definieren, was Spieler sich unter kooperativem Onlinespiel vorstellen”, so Tony Bartel, President der weltweiten Einzelhandelskette GameStop. „Das ist genau die Innovation, auf die die Spielebranche gewartet hat. Ich kann es gar nicht erwarten, bis die Spieler endlich das riesige Universum von Destiny erkunden können.”Weitere Informationen erhalten Sie unter DestinyTheGame.com . Exklusive Neuigkeiten gibt es auf den offiziellen Social Channels von Destiny unter facebook.com/DestinyTheGame und @DestinyTheGame auf Twitter oder direkt beim Entwickler Bungie.net . Das Spiel ist ab sofort bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit vorbestellbar. Activision weist an dieser Stelle darauf hin, dass Bungies spektakuläre neue Welt zwar heute angekündigt wurde, die Veröffentlichung des Titels von Activision jedoch nicht für das Jahr 2013 prognostiziert wird und auch nicht mit einem anderen Ergebnis zu rechnen ist.Hier geht es direkt zum deutschen Destiny ViDoc Pfade aus der Dunkelheit: youtu.be/3KD3Ak9Q5Pg