Der offizielle Xbox 360 Thread

70 Prozent Marktanteil hat Sonys Playstation2 nun im gesamten NextGen-Konsolenmarkt. Der Trend verspricht dem keinen Abbruch. Wird sich die Lage mit der Xbox 2 wenden? Wir haben Infos zu Microsofts und Sonys Konsolen der Zukunft zusammengetragen.Weltweit mit 30 Millionen verkauften Exemplaren immer noch ein Knüller mit Abstand: die Playstation2. Während "Nintendo" derzeit mit den Folgen seiner illegalen Geschäfte auf dem europäischen Konsolenmarkt zu kämpfen hat, baut sich die Xbox dank gesenkten Preisen seine neue Position als größter "Sony"-Konkurrent auf dem NextGen-Konsolenmarkt aus.Vereinzelt sind die ersten Meldung zu den Nachfolgern Xbox2 und Playstation3 im Netz aufgetaucht - wir haben uns ein wenig umgeschaut und für Euch Wissenswertes zusammengetragen.Xbox einfach zu teuer?"Nvidia"-Grafikchip und "Intel"-CPU - das findet man im Innern der derzeitigen "Microsoft"-Konsole. Darin liegt für "Microsoft"-Experten der Grund für schlechte Verkaufszahlen, da man auf Fremdhardware angewiesen ist und im Angebot von Niedrigpreis-Varianten nur wenig Handlungsspielraum hat. Den Preis senkte man nun dennoch, was zu Lasten von Microsoft geht, weil "Nvidia" trotz Vertragsregelung zu Preissenkungen nicht bereit ist.Xbox2 mit Microsoft HardwareDie legalen Schritte, die "Microsoft" momentan gegen "Nvidia" einzuleiten plant, festigen das Fundament der Entscheidung in dem Nachfolger eigens gefertigte Hardware zu implementieren. Gemunkelt wird von einem Xbox1-kompatiblen Microprozessor auf MSIL-Basis (MSIL=Microsoft Intermediate Language) und einem Grafikchip mit DirectX9/10-Unterboden.Payback für NvidiaUm sich Marktanteile und Machtvorteile zu sichern, kaufte Microsoft die Patente von "Silicon-Graphics" ein, sodass für die Verwendungen von neu entwickelten Features demnächst Grrafikchiphersteller wie "Nvidia" und "ATI" von "Mircosoft" zur Kasse gebeten werden.Tawainhardware für Sony"Sony" baut im Gegensatz zu Microsoft weiter auf Zusammenarbeit mit externen Hardwareherstellern. Hierbei wendet man sich in Tawain an "Foxconn", eine der größten privaten Firmen der dortigen Präzisionsindustrie.Playstation 3 = 1000 x Playstation 2Um die Markführerposition halten zu können, plant man die PS3 in Punkto Geschwindigkeit um den Faktor 1000 zu steigern. Um dieses hochangepeilte Ziel erfüllen zu können, basteln "Toshiba" und "IBM" für "Sony" an einem neuen Chipsatz, der bis zur Fertigstellung schätzungsweise 400 Millionen U.S.-Dollar Investitionsgelder verschlingen soll und durch die Verwendung der sogenannten "Grid-Technologie" (ehemals auch unter dem Namen "Cell-Technologie" bekannt) höhere Leistungen als vergleichsweise z.B. der derzeit bei "IBM" im Einsatz befindliche Supercomputer "Deep Blue" vollbringen soll.Chipsatz mit HirnMultiprozessortechnologie wird einen separaten Grafikchip überflüssig machen. Eine sogenannte "Self-Healing"(zu deutsch: selbst heilend)-Vorrichtung soll den Nutzer vor Abstürzen bewahren indem z.B. fehlende Pixel oder andere Features nachberechnet und parallel zeitgerecht integriert werden.verschiedene Wege, identisches ZielSo verschieden die Firmenphilosophie und die dadurch entstehende Technologie auch ausschauen mag, beide Konkurrenzgiganten verfolgen dasselbe Ziel: nämlich ihre Konsole mit Extrafeatures zu dem Mittelpunkt eines jeden Wohnzimmers zu machen. Kleinere Unterschiede werden sich mit der Zeit im Detail auftun - beide Hersteller setzen auf TV-, Video- und Internetunterstützung und digitale Aufnahmefunktion auf integrierte Festplatte."Sony" betont jetzt schon Extrafeatures wie die Steuerung und Überwachung diverser Haushaltsgeräte.die Zukunft schon so nah?So vielversprechend bahnbrechend sich das Ganze auch anhören mag, die genaue Erscheinung der elektronischen Zukunftsraketen steht noch in den Sternen. "Sony" tendiert dazu, den Release der PS3 nach hinten zu schieben und hat sich neuerdings auf 2006 verlagert um noch möglichst maximalen Profit aus dem derzeitigen PS2-Monopol zu schlagen. "Microsofts" wichtigstes Vorhaben in dieser Richtung besteht darin, das Konkurrenzprodukt lediglich vor der PS3 zu veröffentlichen um sich durch frühere Marktpräsenz einen Vorsprung zu verschaffen.Ob "Sony" seine Position als Marktführer in diesem Jahrzehnt zu halten vermag oder ob finanzstarker "Microsoft"-Gigant mit dem neuen Xbox-Nachfolger den Thron einnimmt, ist unangezweifelt die wohl spannendste Frage dieser langsam zum Duell anwachsenden Angelegenheit, über dessen Ausgang Konsoleros noch eine Menge Stunden virtuellen Spaßes verspielen werden.Und noch mehr über die XBOX "