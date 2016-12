[PS3/PS4/PC] Valkyria Chronicles Thread

Yakuza-Macher entwickelt Senjô no Valkyrie



17.07.07 - Sony hat heute die 'PlayStation Premiere 2007' in Japan abgehalten. Auf der Veranstaltung gab's viel Material von der E3 zu sehen, aber auch einige Neuankündigungen.



So stellte Yakuza-Macher Toshihiro Nagoshi von Sega Senjô no Valkyrie (engl. 'Valkyrie of the Battlefield') vor. Das Spiel entsteht beim Team, das die Sakura Taisen-Serie macht. Der Grafikstil soll an den von Wasserfarben erinnern.



Obwohl die Grafik des Spiels einen weichen Stil besitzt, soll trotzdem die Ernsthaftigkeit eines Schlachtfelds vermittelt werden. Mehr Details liegen noch nicht vor. Release: TBA (Japan)



Quelle: Gamefront.de